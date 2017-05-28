بالفيديو.. مضاربات عديدة في شوارع المملكة بأول أيام رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مضاربات عديدة في شوارع المملكة بأول أيام رمضان
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو عديدة توثق وقوع عدد من المضاربات في شوارع المملكة، في أول أيام شهر رمضان المبارك.
وأظهرت مقاطع الفيديو، أن أغلب المضاربات بين سائقي السيارات، الذين يبادرون بالنزول من مركباتهم والانخراط في مشاحنات ومضاربات مع بعضهم البعض، باستخدام الأيدي و ” النعال ” ، في ظل وقوف بعض المتجمهرين واكتفائهم بالتصوير، وتدخل آخرين لمحاولة الفكاك بينهم.
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 758 ] نشر منذ 9 دقائق
هههههههههههههههههههه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 27226 ] نشر منذ 3 دقائق
الشيطان دائماً يستغل الهفوات البسيطه وحالات الضعف عند الإنسان ،،،
،،، تعوذوا من الشيطان في مثل هاالحالات ، صد عن من يحاول إذائك وتعوذ من الشيطان واقفي وكأن شيئاً لم يكن ,,,