معلمون يطالبون «التعليم» بتصحيح أخطاء حركة النقل - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

طالب معلمون ومعلمات اليوم الأحد، بتصحيح أخطاء حركة النقل الخارجي الأخيرة، وطالب بعضهم بفتح باب العدول وإصدار حركة نقل إلحاقية ونقل بيانات المعلمين والمعلمات على برنامج التكامل.

وكان عدد كبير من المعلمين والمعلمات، قد توافدوا بعد ظهر اليوم على مقر وزارة التعليم للمطالبة بتصحيح الأخطاء، التي من ضمنها تراجع أرقام الانتظار لمدنهم ومراكزهم، وهو ما يثبت وجود أخطاء في الحركة، إضافة لعدم نقل الكثير من المعلمين الذين تجاوزت خدمتهم 20 سنة بخلاف ما قيل في السابق أنهم ينقلون مباشرة.