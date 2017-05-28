هلال جدة يباشر 8246 بلاغًا خلال شهر شعبان - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

باشرت فرق الهلال الأحمر في جدة 8246، بلاغًا متنوعًا بين الحوادث والحالات المرضية خلال شهر رجب الجاري.

وأكد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بجدة عبدالله أبو زيد، أن الفرق باشرت 3348 حالةً مرضيةً و 1342 حالةً بسبب الحوادث المرورية و 957 حالات إصابات غير مرورية، وحالات أخرى تقدر بـ 2599.

وأشار إلى أن معدل البلاغات وصل 12 بلاغًا لكل ساعة بمجموع 274 بلاغًا لكل يوم.

ونوّه أبو زيد بأن حالات الإغماء والصرع والتشنج وارتفاع الضغط والسكر ونزلات البرد والأزمات النفسية والقلبية كانت ضمن هذه الإحصائية متمنيًا السلامة للجميع.