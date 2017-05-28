" السعودية " تستكمل اجراءات ابتعاث الدفعة الثانية من برنامج " وظيفتك_ وبعثتك " - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

استكملت الخطوط الجوية العربية السعودية الاجراءات الخاصة بابتعاث الدفعة الثانية من برنامج ” وظيفتك_ وبعثتك ” للتدريب ودراسة علوم الطيران وهندسة وصيانة الطائرات بإجمالي (٧٥٨) متدرباً في إطار الاتفاقية الموقعة مع وزارة التعليم لابتعاث خمسة آلاف متدرب ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – للابتعاث الخارجي .

صرح بذلك سعادة المهندس صالح بن ناصر الجاسر مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية مُشيراً إلى أن هذه المجموعة من المبتعثين تُمثل إحدى المراحل التطبيقية للبرنامج المتكامل “وظيفتك_ وبعثتك” كما تأتي تأكيداً على ما تضمنته استراتيجية المؤسسة ” السعودية 2020 ” وبرنامج التحول من إعطاء الأولوية المطلقة لإعداد وتأهيل كوادرنا الوطنية لخدمة مشاريع التطوير الشامل بالخطوط السعودية باعتبار أن الاستثمار في الكوادر البشرية هو أفضل وأجدى مجالات الاستثمار .

وأضاف الجاسر أن هذه المجموعة التي سيتم ابتعاثها خلال هذا العام بمشيئة الله تشمل عدد (٣٣١) طالبا لدراسة البكالوريوس في علوم الطيران بالإضافة الى عدد (١٤٣) متدرباً حاملين لدرجة البكالوريوس للحصول على دبلوم ورخصة طيران تجاري الى جانب عدد (٢٧٨) طللبا لدراسة هندسة الطائرات والانظمة الالكترونية وصيانة المحركات ونظم السلامة مع عدد (6) طلبه آخرين لدراسة عمليات المطارات والنظم التشغيلية المتقدمة وذلك بإجمالي (758) مبتعثا حيث سيشكل هذا البرنامج بعد استكماله بمشيئة الله طفرةً غير مسبوقة في إمكانات ” السعودية ” ورصيدها من الكوادر الوطنية المتميزة في مجالي الطيران وهندسة الطائرات لخدمة منظومتها التشغيلية وأسطولها الجديد من أحدث الطائرات في العالم بما يؤكد ريادتها ويعزز من موقعها التنافسي على المستويين الاقليمي والدولي.

تمكين المرأة السعودية

وبشأن ما تردد مؤخراً في بعض وسائل الاعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قبول عدد من السعوديات للتدريب ودراسة علوم الطيران، أكد الجاسر أن الخطوط السعودية كانت سباقة في توفير المجال امام المرأة السعودية لخدمة بلادها من خلال العمل بالمؤسسة وفق الضوابط الشرعية حيث أثبتت جدارتها وتفوقها في مهام عملها بالشؤون المالية وتقنية المعلومات وعلاقات الضيوف ومركز الاتصال الموحد للحجز وبمكاتب المبيعات وفي شركة الخطوط السعودية للتموين وصالات الفرسان وقريباً في مواقع خدمة الضيوف بالمطارات

من هذا المنطلق ، رحبت ” السعودية ” ببنات الوطن الراغبات في تحقيق طموحهن وارتياد عالم الطيران بكل ما يعنيه ذلك من تدريب مكثف ودراسات متخصصة وتقنيات حديثة ومتغيّرة ومستوىً لغوي رفيع حيث تم استقطاب عدد (30) من خريجات البكالوريوس في المجالات العلمية والرياضيات والحاسب الآلي للإلتحاق ببرنامج الابتعاث ” وظيفتك_ وبعثتك ” للتدريب على الطيران والحصول على دبلوم ورخصة الطيران التجاري لنشهد بإذن الله في المستقبل القريب وجود المرأة السعودية في قلب المنظومة التشغيلية لرحلات ” السعودية ” وفي موقع قائد طائرة ومساعد طيار على أحدث الطائرات في العالم .

جديرٌ بالذكر أن عدد السعوديات العاملات بالخطوط السعودية يصل حاليا إلى حوالي (500) سيدة يعملن في عدد من المجالات وذلك وفق خطة تتضمن التوسع في هذا التوجّه بما يُواكب ما تشهده أنشطة المؤسسة من تنوع وتطوير متسارعين.