بالصور:‏أمطار محافظةأضم تتسبب في انقطاع شبكات الإنترنت والكهرباء وبعض التلفيات - صحيفة صدى الالكترونية

حامد العمري (صدى):

أدت الأمطار التي شهدتها محافظة أضم والمراكز والقرى التابعة لها مساء هذا اليوم ،إلى انقطاع الكهرباء وشبكات الإنترنت وبعض التلفيات، الجدير بالذكر أن الأمطار جاءت مصحوبة بعاصفة شديدة أدت إلى اجتثاث بعض الأشجار وسقوط لوحات المحلات التجارية ، أعقب العاصفة مطرا محملا بالبرد أسالت على إثره الأودية والشعاب.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد يذكر أنه حتى لحظة إعداد الخبر لاتزال الكهرباء وشبكات الإنترنت خارج الخدمة.