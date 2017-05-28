ماكرون يرحب بإطلاق سراح فرنسي خطف في الكونغو الديمقراطية - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد أنه تم الإفراج عن فرنسي خطف مطلع آذار/مارس أثناء هجوم على منجم نامويا للذهب التابع لشركة بانرو كورب في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وذكر بيان للرئاسة الفرنسية أن إيمانويل ماكرون هنأ كل الأطراف التي ساهمت في العمل للتوصل إلى إطلاق سراحه ووجه شكره ” خصوصا إلى سلطات جمهورية الكونغو الديموقراطية على تعبئتها وفاعلية تحركاتها ” .

وجاء في البيان ” يرحب رئيس الجمهورية بنبأ تحرير مواطننا الذي خطف في أول مارس / آذار بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ” . وكان رجال الميليشيا خطفوا خمسة عمال وهم فرنسي وتنزاني وثلاثة من الكونغو أثناء هجوم على منجم للذهب.

وأطلق سراح التنزاني ، كما تم إطلاق سراح الرهائن الأربع المتبقين السبت حسب ما أعلنت وزارة الخارجية في الكونغو.

وتتعرض مناجم الذهب الأربعة التابعة لبانرو في شرق الكونغو إلى أخطار من عمال مناجم غير شرعيين وجماعات مسلحة خلفها صراع إقليمي انتهى رسميا في 2003.

وهاجم لصوص مسلحون منجم توانغيزا للذهب التابع لبانرو في إقليم كيفو الجنوبي المجاور في فبراير/ شباط وقتلوا ثلاثة من أفراد الشرطة.