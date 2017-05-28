المجلس الوطني الفلسطيني يشيد بانتصار الأسرى وتحقيق مطالبهم العادلة - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

أشاد المجلس الوطني الفلسطيني بانتصار صمود الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي على جلاديهم بتحقيق مطالبهم الإنسانية والمعيشية العادلة.

وأكد المجلس – في تصريح صحفي صدر اليوم الأحد بعمّان عن رئيسه سليم الزعنون – أن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال استطاعوا بوحدتهم وصبرهم وإرادتهم الصلبة أن ينتصروا على جبروت الاحتلال وسياساته وإجراءاته القمعية.

وأعرب المجلس الوطني الفلسطيني عن تقديره وافتخاره بالأسرى وتضحياتهم وصمودهم الأسطوري طوال 41 يومًا من معركة الأمعاء الخاوية، منوهًا بأن هذا النصر الذي تحقق ما كان ليكون لولا تصميم وصلابة وثبات الأسرى على مواقفهم، ودعم ومساندة ومؤازرة أبناء الشعب الفلسطيني لهذا النضال الذي خاضه الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد المجلس على أن قضية الأسرى ستبقى دوما على رأس أولويات العمل الفلسطيني وعلى كافة المستويات، وأنه لن يكون هناك سلام مع الاحتلال دون إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين وعودتهم إلى حضن شعبهم وأسرهم.