بالصور.. السديس يطلق الشعار الجديد لمركبات شؤون الحرمين - صحيفة صدى الالكترونية

على العنزي(صدى):

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم الأحد الشعار الجديد، وذلك لتمييز المركبات الخاصة بالرئاسة.

ووجه الدكتور السديس الشكر لمنسوبي إدارة الحركة على ما يقومون به من تطوير لهذه المنظومة والعمل على تحسين جودة الخدمة التي تقدمها لرواد المسجد الحرام.

من جهته أوضح مدير إدارة الحركة بالرئاسة المهندس فارس المطرفي أنه روعي في تصميات الشعار الجديد التماشي مع هوية الرئاسة، وشرعت الإدارة وبتوجيهات من الرئيس العام في إنجاز العمل على أسرع وجه وفي وقت قياسي.