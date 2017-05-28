مفاجآت حول استخدام الأطفال للأجهزة الذكية والألعاب الإلكترونية في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف استطلاع للرأي نفذه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني حول (استخدام الأطفال السعوديين للأجهزة الذكية والألعاب الإلكترونية)، أن 91% من الأسر السعودية يستخدم أطفالهم الأجهزة الذكية والألعاب الإلكترونية، 43% منهم أعمارهم أقل من 5 سنوات، مشيراً إلى أن متوسط عدد الساعات اليومية لاستخدام الأطفال للأجهزة الذكية والألعاب الالكترونية بلغ 4 ساعات.

وأظهر الاستطلاع أن الأطفال بدؤوا في استخدام الأجهزة الذكية والألعاب الإلكترونية عند متوسط عمر خمس سنوات ونصف، لافتاً إلى أن الأطفال يفضلون استخدام التطبيقات الترفيهية بنسبة 79% تليها برامج التواصل الاجتماعي بنسبة 11% ثم التطبيقات التعليمية بنسبة 7.5% وأخيرا تطبيقات الهوايات بنسبة 2.5%.

وأكد الاستطلاع أن 54% من الأطفال يقضون بين ساعتين إلى أقل من 5 ساعات في استخدام الأجهزة الذكية بينما 25 % منهم يقضون أكثر من 5 ساعات و21% يقضون أقل من ساعتين.

وبين أن 50% من الوالدين أوضحوا أنهم يتابعون أطفالهم بفترات متفاوتة عند استخدام الأجهزة الذكية، بينما 7% لا يتابعون أطفالهم أبداً عند استخدامهم لهذه الأجهزة، مفيداً أن 37% من الوالدين لاحظوا أن استخدام أطفالهم للأجهزة الذكية كان له أثر سلبي على الطفل.

وأشار المركز الوطني إلى أن الاستطلاع شارك فيه (1039) مواطناً من عينة عشوائية في مختلف مناطق المملكة، شملت الموظفين والطلاب والباحثين عن عمل وربات المنازل والمتقاعدين، مثلت نسبة الذكور منهم (51%) في حين بلغت نسبة الإناث (49).

يذكر أن الاستطلاع نفذ خلال 48 ساعة من خلال منهجية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع عينة الاستطلاع.