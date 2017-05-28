باحثون يحذرون من فيروس جديد يخترق الأجهزة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

بعد انتشار فيروس ” الفدية ” ، لاذي دمر الكثير من الأجهزة حول العالم، يحذر اليوم باحثون من احتمال قيام قراصنة المعلومات بزرع (فيروس تجسس) في الملفات الفرعية التي يتم تنزيلها من قواعد بيانات عناوين الأفلام.

وأكد الباحثون أنه يمكن استخدامها للدخول إلى الأجهزة الخاصة بالمستخدمين الضحايا.

وقالت إحدى شركات أمن المعلومات وأجهزة الكمبيوتر إن ” الملفات أو العناوين الفرعية ” للأفلام التي يمكن مشاهداتها عبر خدمة ” بوب كورن تايم ” والخدمات المماثلة يمكن أن تسبب مشكلات لأجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الرقمية الأخرى المستخدمة في مشاهدة هذه الأفلام.

وقال تقرير عن شركة ” تشك بوينت سوفت وير تكنولوجيز ” المتخصصة تطبيقات مكافحة الفيروسات، إن الثغرة الجديدة المكتشفة يمكن أن تتيح للقراصنة السيطرة على أجهزة المستخدمين من خلال ” شفرة فيروس ” يتم زراعتها في ملفات العناوين الفرعية، وقد تم تحديد الثغرة في العديد من منصات البث المباشر للأفلام، وهو ما يضع أكثر من 200 مليون مشغل أفلام فيديو وعرض الأفلام عبر الإنترنت حول العالم في دائرة خطر التعرض لعمليات القرصنة.

وأكدت الشركة أن هذا الخطر موجود في المواقع التي يستخدمها عشاق الأفلام أو مستخدمي مشغلات الأفلام لتنزيل العناوين الفرعية للأفلام بمختلف اللغات.