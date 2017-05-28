العنزي يطالب " النصر " بصرف مستحقاته المالية - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أرسل حارس مرمي نادي النصر، عبدالله العنزي، خطابا مع محاميه تركي العلويط، إلى إدارة النصر، للمطالبه بسداد مستحقاته المالية التي تقدر بعشرة ملايين ريال.

وحدد العنزي موعدا أقصاه اليوم الأحد، لصرف مستحقاته المتأخرة كلها من إدارة النادي.

وكشفت مصادر أن العلويط، حدد موعدا للسداد حتى يتمكن العنزي من فسخ عقده، والتوقيع لأي نادي من دون العودة للنصر في حال عدم السداد.

يشار إلى أن الراتب السنوي للعنزي، يصل إلى 7 ملايين ريال سنوياً، ويتبقى في عقده عامان.

وتسعى إدارة النصر لإجراء مخالصة نهائية معه لانخفاض مستواه، وتوصية مدرب الحراس المغربي فهمي عبدالغني بالتخلص منه، ومن عقده.