«دونيس» يدرس العودة للدوري السعودي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

كشف اليوناني جورجوس دونيس المدرب السابق لفريق الهلال عن تلقيه عرضا ماليا مغري من ناد سعودي وذلك للعودة مجددأ للتدريب في المملكة، خلال الموسم الرياضي الجديد.

وقال دونيس خلال حديثة مع الصحف اليونانية «لا أخفى على أحد بأنه وصلني عرض مغري من ناد سعودي خلال اليومين الماضيين وذلك لاستلام مهمة التدريب في السعودية خلال بداية الموسم القادم».

واضاف أنه يريد مهلة من الوقت لأجل التفكير لاتخاذ القرار النهائي حول مستقبلة القادم من خلال التشاور مع عائلته لاتخاذ القرار النهائي.

وأشار إلي أن كرة القدم المقارنة بين كرة القدم في المملكة والإمارات كمثل المقارنة بالدوري الايطالي والبلغاري.