 الحبس 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال عقوبة ترويج مواد إباحية - صحيفة صدى الالكترونية

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الحبس 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال عقوبة ترويج مواد إباحية

الحبس 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال عقوبة ترويج مواد إباحية
حمود العنزي(صدى):

أكد الأمن العام اليوم الأحد أن إنشاء المواد الإباحية أو نشرها أو ترويجها يعد جريمة معلوماتية، ويعرض مرتكبها للسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو غرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.

ونشر حساب الأمن العام على صفحة في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «انوفجرافيك» يوضح عقوبات إنشاء المواد الإباحي ونشرها.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5760 ] نشر منذ 1 ساعة

ممتاز وبالتوفيق ان شاء الله

[ عدد التعليقات: 1445 ] نشر منذ 1 ساعة

صراحة خبر مفرح و ربنا معاكم

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