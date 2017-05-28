الحبس 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال عقوبة ترويج مواد إباحية - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أكد الأمن العام اليوم الأحد أن إنشاء المواد الإباحية أو نشرها أو ترويجها يعد جريمة معلوماتية، ويعرض مرتكبها للسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو غرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.

ونشر حساب الأمن العام على صفحة في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «انوفجرافيك» يوضح عقوبات إنشاء المواد الإباحي ونشرها.