" فوكس نيوز " تعلق على تصريحات المرشد الإيراني - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أثارت تصريحات المرشد الإيراني على خامنئي، والتي شهدت انتقاداً واضحاً لسياسة المملكة العربية السعودية، جدلا كبيرا.

وتعليقا على تلك التصريحات، قالت شبكة “ فوكس نيوز ” الأميركية، إن تصريحات مسؤولي إيران خلال الأيام الماضية، أظهرت حالة واضحة من الضيق لتقارب العلاقات بين كل من المملكة والولايات المتحدة، وهو الأمر الذي وضح جليًا من خلال بعض الصفقات والاتفاقيات المشتركة بين الجانبين على الصعيد الاقتصادي والإستراتيجي.

وربطت الشبكة الأميركية بين تصريحات خامنئي المنتقدة للمملكة، والصفقة العسكرية الضخمة التي وقعتها الرياض خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة للبلاد، والتي التقى خلالها العديد من قادة الدول العربية والإسلامية لبحث إمكانية توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب.