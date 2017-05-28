الهلال الأحمر بجازان يستعد بـ 19 مركزاً إسعافياً للطوارئ في رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

قالت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان إنها نشرت وزودت فرقها بجميع أنحاء المنطقة وذلك لمواجهة أية طوارئ خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان بيشي الصرخي أنه مع بداية شهر رمضان زودت الهيئة فرقها واستعدت لمباشرة أية حالات طارئة ناتجة عن حادث مروري المسائية أو المرضية من خلال الاتصال على رقم الطوارئ الخاص بالهيئة (٩٩٧) الذي يعمل على مدار 24 ساعة من خلال 19 مركزاً إسعافياً بالمنطقة.