رئيس الهلال الأحمر يحذر من الاعتداء على منسوبي الهيئة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

استنكر رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد القاسم، الاعتداء الذي تعرض له مسعف، مشيرا إلي أن الهيئة لن تقبل أي اعتداء على منسوبي الهيئة العاملين في الميدان سواء كان لفظياً أو التهجم باليد أو غيره.

وشدد علي أن الهيئة ستقوم بالترافع من خلال فريق قانوني متكامل لأخذ حق المسعف والهيئة والاقتصاص وتطبيق النظام بحق المعتدي.

وأشار الدكتور القاسم إلي أن هناك حالات نادرة جداً يحدث فيها التعدي على المسعف أثناء تأدية واجبه بالميدان وأن مثل هذه التعديات على مسعفينا لن تمر مرور الكرام حتى لو تنازل المسعف نفسه عن حقه فإن الهيئة لن تتنازل عن حقها.