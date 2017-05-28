جازان: تشغيل مشاريع مياه في مركز المضايا بكلفة 67 مليون ريال - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

وجهت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، اليوم الأحد، بتشغيل مشروعات المياه بمركز المضايا والقرى التابعة له بتكلفة بلغت67 مليون ريال.

وقال المهندس بندر بن ناصر جبر، مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة، إن المشروعات شملت، مشروع مياه المضايا، ومشروع شبكات مياه الشرب، وخزانات بقرى المضايا (المرحلة الثانية)، ومشروع الخط الناقل من خزانات التحلية إلى خزانات الأساملة والخضراء مع محطة الضخ بمدينة جيزان.

وأضاف جبر أن هذه المشروعات تأتي امتداداً للخطط التي نفذتها الإدارة خلال السنوات الماضية بمركز المضايا التي شملت مشروع خزان ” المضايا ” بسعة 2500 م3 ويخدم مركز المضايا وقرى الشبيكة والذهبيين والقضب، وخزان قرية الوحلة بسعة 6000 م3 وبضخ المياه لأهالي قرى ” الوحلة والسهلية والمناقيص، وخزان المياه بقرية الخضراء بسعة 12، 000م3 ويخدم قرى (العقدة، والمغشية، والشعوب، والخضراء، والعروج، والمرخ، والظبرا، والخلفة، وجديدة، وقمرة عمر، والواسط، والخمس، والخمسية، الحكامية، أبوكرش، العلولية).