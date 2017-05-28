" مطوف الملوك والرؤساء " يكشف تفاصيل 70 عاماً من الطوافة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشف المطوف جميل جلال المعروف بـ ” مطوف الملوك والرؤساء “، تفاصيل حياته العملية التي قاضاها خلال 70 عاما في الطوافه.

وقال جلال إنه بدأ العمل بالطوافة عام 1367هـ وهو بعمر 14 عاماً، رافق خلالها العديد من ملوك المملكة ورؤساء الدول أثناء أدائهم مناسك الحج والعمرة، وأولهم كان رئيس سوريا أديب الشيشكلي، مبيناً أنه كان يحرص على تعلم العديد من اللغات للتحدث مع الرؤساء والإجابة على تساؤلاتهم الدينية، مضيفا أنه طاف برؤساء وملوك مصر، والمغرب، والكويت، والأردن، والإمارات، وتركيا، والعديد من الدول العربية والإسلامية، بالإضافة إلى ملوك المملكة الذين عاصرهم.

وأضاف أنه لن ينسى مشاهدته لدموع الكثير من رؤساء دول العالم وهي تنهمر على خدودهم تضرعاً وخشية في الحرم المكي الشريف، وهم يطوفون ويشاهدون عظمة الكعبة المشرفة، متذكرا لحظة قيامه بتلقين الملاكم العالمي محمد علي كلاي الشهادتين عند إعلانه اعتناق الدين الإسلامي، مبيناً وفقاً لصحيفة “عكاظ” أنه علمه كيفية لبس الإحرام، ومن ثم قام بمرافقته لأداء مناسك العمرة.

وتابع ” مطوف الملوك والرؤساء ” ، جميل أنه خلال خدمته بالطوافة تولى مهمة إعطاء الإشارة لإطلاق ” مدفع رمضان “، وذلك برفع ” البيرق ” ، كما قام برفع الأذان بالمسجد الحرام، لافتاً إلى أنه في واحدة من المرات تناول الإفطار مع الرئيس الباكستاني بجوار غار حراء.