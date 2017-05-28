التجارة تتلف 89 ألف منتج إنارة مخالف للمواصفات المعتمدة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أتلفت وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة 89.000 منتج إنارة (CFL) ثبت بعد الفحص مخالفتها للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود التي تبذلها عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي اهتم بإيجاد آلية عمل تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات المحددة للمبادرات التي أطلقها البرنامج، بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، حيث ينفّذ هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة كوزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وجرى التخلص من الكميات المخالفة بواسطة إحدى الشركات المؤهلة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، وحيث تم التخلص من المواد الضارة وفقا للشروط التي حددتها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.