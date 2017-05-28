 بالفيديو.. ذبح جواهرجي في مصر وسرقة 4.5 كيلو ذهب - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. ذبح جواهرجي في مصر وسرقة 4.5 كيلو ذهب

بالفيديو.. ذبح جواهرجي في مصر وسرقة 4.5 كيلو ذهب
القاهرة(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لثلاثة أشخاص يذبحون جواهرجي في الأسكندرية بمصر، داخل محل المجوهرات بمدينة العالمين، وسرقة 4.5 كيلو ذهب.
وتعود أحداث الواقعة إلى شهر فبراير الماضي عندما اقتحم 3 أشخاص محل ” الأمير 2 ” للمشغولات الذهبية وقاموا بذبح الصائغ الذي يعمل به، والاستيلاء على 4.5 كيلوجرامات مشغولات ذهبية، قبل أن يكتشف الأهالي الجريمة، ويتم القبض على الجناة.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1445 ] نشر منذ 1 ساعة

الحمد لله انه تم القبض عليهم

[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 58 دقيقة

السيف الاملح يالسيسي طلبتك قل تم

[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 53 دقيقة

هذه نتيجة عدم تنفيذ شرع الله بقطع رأس القاتل..

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