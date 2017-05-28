بالفيديو.. ذبح جواهرجي في مصر وسرقة 4.5 كيلو ذهب - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. ذبح جواهرجي في مصر وسرقة 4.5 كيلو ذهب
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لثلاثة أشخاص يذبحون جواهرجي في الأسكندرية بمصر، داخل محل المجوهرات بمدينة العالمين، وسرقة 4.5 كيلو ذهب.
وتعود أحداث الواقعة إلى شهر فبراير الماضي عندما اقتحم 3 أشخاص محل ” الأمير 2 ” للمشغولات الذهبية وقاموا بذبح الصائغ الذي يعمل به، والاستيلاء على 4.5 كيلوجرامات مشغولات ذهبية، قبل أن يكتشف الأهالي الجريمة، ويتم القبض على الجناة.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1445 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله انه تم القبض عليهم
نادر[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 58 دقيقة
السيف الاملح يالسيسي طلبتك قل تم
نجر ابن محماس[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 53 دقيقة
هذه نتيجة عدم تنفيذ شرع الله بقطع رأس القاتل..
👈همي 👈همك *** 😎[ عدد التعليقات: 612 ] نشر منذ 4 دقائق
قمة في الغباء….ليه القتل طيب