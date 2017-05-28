«غرابيب سود» يكشف طريقة تجنيد الأطفال والنساء في «داعش» - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

يرص مسلسل «غرابيب سود» الوجه الأسود لتنظيم «داعش» الإرهابي، ويكشف طريقته لتجنيد الأطفال والشباب والتغرير بهم.

ورصدت الحلقة الأولى من مسلسل غرابيب سود أسلوب تنظيم «داعش» الإرهابي في تجنيد الأطفال والنساء للجهاد في سبيلهم وللقيام بأعمال وحشية محرمة تحت شعار الدين.

وناقشت الحلقة الأولى من غرابيب سود أموراً كثيرة يجب أن تتغير في المجتمع كرسالة مكثفة مختزلة تكشف تحذيراتها من الانسياق عاطفياً وراء الشعارات الدينية التي تضحك على عقول الصغار والكبار.

يشارك في مسلسل غرابيب سود شخصيات من مختلف الجنسيات، منها المصرية ومنها الخليجية وأبرزها النجم راشد الشمراني وسيد رجب ودينا طلعت ومحمد الأحمد ومرام البلوشي ومحمود بو شهري واسيل عمران وعيسي ذياب بجانب وجود عزيز خيون وأيمن مبروك ومنى شداد وديما الجندي ويقوم بالإخراج حسام قاسم وعادل اديب وحسين شوكت.