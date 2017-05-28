المساهمات العقارية تعقد 4 مزادات على 200 قطعة سكنية في الأحساء - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

زودت لجنة المساهمات العقارية، الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، ببيانات 40 فردا من أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة، وصدرت ضدهم أحكام قضاء التنفيذ بإجمالي مبالغ تقدر بنحو 2.3 مليار ريال.

وقال الأمين العام للجنة المساهمات العقارية حمزة العسكر، إن الاتفاقية التي تم إبرامها مع “سمة” دخلت حيّز التنفيذ، وستتضمن أصحاب المساهمات الحالية والقديمة، بالمبالغ المالية كافة.

وأكد العسكر أن الاتفاقية ستسهم في تحفيز الأفراد على السداد؛ لكي يتمكنوا من الاستفادة من خدمات المصارف المختلفة.

وكشف العسكر أن اللجنة تعتزم عقد أربعة مزادات بيع علني ومباشر خلال الفترة المقبلة، لإرجاع حقوق المساهمين المتعثرة، على أكثر من 200 قطعة سكنية في الأحساء.