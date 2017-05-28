أمير الباحة يوفر كافة احتياجات أسرة فقيرة بالمخواة - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

استجابة لما تم تداوله للحالة الإنسانية بمركز الجوة بمحافظة المخواة فقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بشكل مباشر توفير كافة مستلزمات واحتياجات تلك الأسرة والعمل على توفير مسكن لهم واعطائهم جل الاهتمام والعناية ومتابعة تقديم كافة الخدمات التي يستحقونها، كذلك التنسيق حيال نقلهم الى منزل مناسب لحين الانتهاء من اعادة ترميم وتأهيل منزلهم ، وتأتي استجابة سمو امير الباحة تحقيقا لتوجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله في تلمس الاحتياجات الانسانية للمواطنين والوقوف بجانبهم.

كما وجه سموه مدير فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالمنطقة ومكاتب الضمان الاجتماعي وجمعية اكرام وكافة الجمعيات الخيرية بالباحة بالعمل الفوري بمسح كامل لجميع المحافظات والبحث عن الأسر المحتاجة والمشابه للحالة السابقة لتقديم المساعدة لهم وتأمين ما يحتاجونه.

وأكد سموه على محافظي المحافظات التواصل مع المشايخ والمعرفين بالإبلاغ عن الحالات المحتاجة وحثهم على ذلك .

من جانبه ثمن رب الأسرة متابعة سمو أمير المنطقة لحالتهم وابنتهم المعاقة والغير مستغربة من سموه الكريم وهذا ما عودنا عليه ولاة امرنا يحفظهم الله بالوقوف مع ابنائهم وتلمس حاجات المواطنين.

من جانبه أفاد مدير فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالمنطقة بأن الأسرة التي تم الوقوف عليها بمركز الجوة بمحافظة المخواة مشموله بالضمان الاجتماعي والإعانات المخصصة للمعاقين وكذلك ما تقدمه الجمعيات الخيرية لهم من إعانة مالية وعينية.