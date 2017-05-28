القاهرة تدرج 118 شخصاً على قوائم الإرهابيين بينهم مرشد الإخوان - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أدرجت محكمة جنايات القاهرة 118 شخصا، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات.

وكشفت الجريدة الرسمية للبلاد، كانت محكمة جنايات القاهرة، قد أدرجت في 24 أكتوبر الماضي، 51 شخصا في القضية المعروفة اعلاميا بغرفة عمليات رابعة و67 شخصا في القضية المعروفة إعلاميا باغتيال النائب العام على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات.

وقال مصدر قضائي إن التأخير في عملية النشر بالجريدة الرسمية عن موعد الحكم في أكتوبر الماضي حتى اليوم، جاء نتيجة كثره القضايا المنظوره أمام محاكم الجنايات التي أخرت إعلام المحكمة للسلطات من أجل دخول القرار حيز التنفيذ.