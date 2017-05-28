بالفيديو.. «الزعاق» يكشف أطول وأقصر المدن صوماً في رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشف الدكتور «خالد الزعاق»، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن أطول مدن صوما في شهر رمضان هي «طريف»، وأقصرها جازان.

وأوضح في مقطع فيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الثلث الأخير من شهر رمضان سيكون الأطول في السنة.

وأشار إلي أن أكثر المدن صوماً في رمضان ستكون بفارق ساعة وربع، كما حذر من «مربعانية القيظ» التي تبدأ في الثامن من شهر رمضان، مؤكداً أنها ثالث أكثر شهور السنة حرارة هذا العام.

وكشف أن مدة الصوم في طريف ستصل إلى 15 ساعة و40 دقيقة، بينما ستصل في جازان 15 ساعة و25 دقيقة.