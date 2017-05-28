المملكة تشهد نجاح المرحلة الأولى والثانية من مفاعل " سمارت " النووي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

انتهت المملكة من إنجاز 20% من الهندسية لمفاعل “ سمارت ” ، الذي يعد أول مفاعل نووي للأغراض السلمية في البلاد بالتعاون مع كوريا الجنوبية، لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه .

و يأتي المفاعل ضمن المبادرات التي وافق عليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمملكة، لاختيار وتهيئة مواقع لبناء أربعة مفاعلات نووية بحلول 2020.

وكشف اجتماع سعودي كوري عن إكمال نجاح المرحلتين الأولى والثانية من برنامج تطوير القدرات البشرية للمهندسين السعوديين المشاركين في المشروع.

يشار إلى أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، قد بدأت العام الماضي في برنامج بناء القدرات البشرية لمشروع مفاعل “ سمارت ”، والاستثمار في هذه التقنية من خلال بناء المفاعل داخليًّا، وتسويق التقنية خارجيًّا، وكذلك تطوير القدرات البشرية لتأهيل سعوديين في هذا المجال، وأكمل 33 مهندسًا سعوديًّا أخيرًا، تدريبهم في المرحلة الثانية من برنامج تطوير القدرات البشرية.

واستمرّ العمل ثلاثة أشهر تخلله برامج فنية مكثفة في مجالات مختلفة في الطاقة النووية، منها برامج متخصصة في تصميم قلب المفاعل، ونظام الموائع، والتصميم الميكانيكي، والتفاعل بين الآلة، وتحليل السلامة لتقنية مفاعل “ سمارت ”.