 بنجلاديش تنصب تمثال «سيدة العدالة» بجوار المحكمة العليا - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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بنجلاديش تنصب تمثال «سيدة العدالة» بجوار المحكمة العليا

بنجلاديش تنصب تمثال «سيدة العدالة» بجوار المحكمة العليا
دكا(صدى):

نصبت بنجلاديش للمرة الثانية تمثال ” سيدة العدالة ” وذلك بعد يومين من إزالته من مبنى المحكمة العليا في البلاد، وسط مطالب إسلاميين معارضين بتدميره .

وقال النحات مرينال هاغ للصحفيين اليوم الأحد طلب مني نقل التمثال إلى موقع جديد في المبنى المرفق على بعد بضعة أمتار من أمام مبنى المحكمة .

وقال المدعي العام محبوبي علام لوسائل إعلام محلية إنه تمت إزالة التمثال بناء على توصية من كبار القانونيين لتجنب أوضاع غير صحيحة .

ويوضح الاسلاميون المعارضون إن التمثال وهو عبارة عن امرأة معصوبة العينين ترتدي ” الساري ” وهو زي المرأة الهندية وتحمل سيفاً في يديهاو هي معبودة لديهم وهو محظور في الإسلام ويمثل التمثال الآلهة الرومانية ” إيوستيتيا ” والآلهة اليونانية ” ثيميس ” .

 


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