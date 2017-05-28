خيركم بجدة تهنئ القيادة بحلول رمضان المبارك - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

رفعت خيركم لتحفيظ القرآن بجدة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظهم الله ـ والشعب السعودي الكريم والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلة الله أن، يعيده على بلادنا وأمتنا بالخير واليمن والبركات .

وقال رئيس خيركم المهندس عبد العزيز حنفي :إن جمعيات التحفيظ تُحظى بالدعم والرعاية الكريمة من ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ انطلاقاً من اهتمام خادم الحرمين الشريفين بكتاب الله عز وجل ومن أهمية حفظ وتعليم القرآن الكريم ودور جمعيات التحفيظ التربوي الوطني في البناء والتنمية وتحقيق الأمن من خلال مهامها العظيمة في حفظ هوية الشباب، ودعم أمن المجتمع وسلامته، ووقاية النشء من الزيغ والانحراف والغلو والإرهاب، وإرساء قيم الاعتدال و الوسطية السمحاء.

إلى ذلك أطلقت خيركم العديد من البرامج والأنشطة التي تقيمها في شهر القرآن منها إمامة طلاب الجمعية لصلاة التراويح في عدد كبير من المساجد بمحافظة جدة وضواحيها بهدف سد حاجة المساجد بالكفاءات من الأئمة المؤهلين لصلاة التراويح في رمضان ، بالتعاون مع إدارة المساجد بجدة ، كما تقيم المقارئ القرآنية لجماعة المصلين في المساجد التي تشرف على حلقاتها بهدف نشر سنة مدارسة القرآن الكريم في رمضان ، وتعليم مبادئ التجويد والترتيل، وتصحيح تلاوة المشاركين في المقرأة، وختم القرآن الكريم خلال شهر رمضان .