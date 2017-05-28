" الترفيه " تستقبل رمضان بـ 300 طائرة Drones للتهنئة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قدمت الهيئة العامة للترفيه، احتفالا كبير بمناسبة شهر رمضان الكريم، باستخدام أكثر من 300 طائرة (Drones) قدمت من خلالها تهنئة خاصة بدخول الشهر الكريم بلوحة إبداعية.

بدأت الهيئة بالتهنئة ثم رسمت شعار الهيئة في سماء جدة، واستمر العرض لأكثر من 4 دقائق مساء الأول من رمضان، مشيرة إلى أنها تهدف من خلال هذا الحدث تقديم التهنئة للمجتمع السعودي بدخول شهر رمضان المبارك بطريقة جاذبة تبرز من خلالها متعة المشاهدة لهذه التقنية والوصول بالتهنئة إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، مع العلم أنه لم يسبق استخدام هذه التقنية في الشرق الأوسط من قبل.

وأكدت أنها ستقدم خلال الشهر الكريم العديد من الفعاليات في مختلف مناطق مدن ومحافظات المملكة، بما يتناسب مع الأجواء الرمضانية السائدة في كل منطقة.