أمانة الطائف تزيل مزارع تروى بمياه الصرف الصحي - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكنت أمانة الطائف من إزالة عدداً من المزارع على ضفاف واديي بني عدوان وجليل شمال الطائف بعد أن اتضح أن العاملين بها يسقون المزروعات بمياه الصرف الصحي.

وقامت لجنة سقيا المزارع بمياه الصرف الصحي بالمحافظة وبتوجيه من محافظ الطائف المكلف، سعد بن مقبل الميموني، بجرف كافة المزارع المضبوطة.

وقد أثبتت الفحوصات المخبرية التي أجرتها اللجنة المختصة التي تضم مندوبين من مختلف الجهات ذات العلاقة والاختصاص ” الأمانة، الصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والشرطة ” عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واستخدام المبيدات الضارة والتي لها تأثير سلبي على صحة الإنسان.