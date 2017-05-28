" الغرفة التجارية " تستورد 80 طن طماطم لمحاربة ارتفاع الأسعار - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قال سحيم بن سعيد الغامدي، رئيس لجنة تجار الخضراوات والفواكه بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، إن الشركات السعودية ستستقبل 80 طناً من الطماطم؛ ما سيُسهم في استقرار الأسعار في السوق، بإذن الله.

وأضاف الغامدي أن الشحنة الأولي التي وصلت كانت مخصّصة لموسم شهر رمضان المبارك وتم طرحها في الأسواق؛ والأمر الذي أسهم في استقرار الأسعار، وعودتها إلى طبيعتها بعد ارتفاع شهدته قُبيل بداية الشهر.

وتابع أن سوق الخضراوات والفواكه بالمملكة شهدت استقراراً بعد تذبذب الأسعار نتيجة ارتفاع الطلب قُبيل رمضان، مؤكدا أن وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة وزراء الجمهورية التركية نظّمت خلال الأيام المنصرمة لقاءات استثمارية لعددٍ من رجال الأعمال الأتراك مع الغرف التجارية في جدة والرياض، وتحديداً لجان الخضراوات والفواكه بالغرف السعودية بهدف تعزيز التبادل التجاري والشراكة بين البلدين.

وأكّد ” رئيس لجنة تجار الخضراوات والفواكه بالغرفة التجارية الصناعية ” ، رغبة التجار السعوديين في تعزيز التعاون بشكل أكبر ومستمر مع الشركات التركية، مبيناً أن نسبة استيراد الخضراوات والفواكه التركية في السوق السعودية تشهد زيادة مطردة.

من جهته، أوضح كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة وزراء الجمهورية التركية الدكتور مصطفى كوكصو؛ تواصل اللقاءات الثنائية بين تجار الفاكهة والخضراوات السعوديين والخليجيين.

وأكد السعي إلى زيادة الاستثمارات في مجال الخضراوات والفواكه، ولاسيما في ظل تنوّع إنتاج الخضراوات والفواكه خلال الفصول المختلفة؛ ما يسهم في وجود واستدامة المنتجات الزراعية في الأسواق، فضلاً عن الجودة والسعر التنافسي مقارنة بالأسواق الأخرى.

وأضاف: السعي لبحث المزيد من فرص الاستثمار في قطاع الخضراوات والفواكه بين البلدين، وتنميته وحل أيّ عوائق والعمل على تذليلها بمشاركة مختلف الجهات المعنية، وتابع أن بلاده تبذل جهوداً كبيرة لتسهيل وصول المنتجات الزراعية التركية إلى الأسواق السعودية، فضلاً عن متانة العلاقات السعودية – التركية.