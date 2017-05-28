«العقاري» يدرس إعفاء المقترضين العاجزين عن السداد - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أوضح مندوب صندوق التنمية العقارية، الذي مثل أمام مجلس الشورى، عن صدور توجيهات بتشكيل لجنة حكومية لدراسة وضع ضوابط لإعفاء المقترضين المتعثرين في السداد، كاشفا عن أن هناك صعوبة في التحصيل من شريحة كبيرة من المقترضين.

وأوضح أنه بلغ إجمالي المبالغ المتأخرة لديهم 30 مليار ريال، مؤكداً أنه سيتم إعفاء المتعثرين الذين يثبت عجزهم عن السداد؛ إذ سيتعاون الصندوق مع وزارة العدل للتحقق من هذه الحالات.

وأوضح أن الصندوق يسعى لوضع المتعثرين في السداد ضمن شرائح متعددة ويتم تحصيلها وفق جدولة جديدة، مبيناً أن الصندوق يهدف إلى تحصيل (3-4) مليارات ريال سنوياً في إطار آليته الجديدة.

وأشار إلى أن الصندوق ليس مؤسسة ربحية حتى يعفي العاجزين عن الدفع، بل هناك إجراءات عديدة لذلك حتى يتم رفع الأسماء وحصرها ومن ثم صدور أوامر ملكية بالإعفاء.