الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين بينهم أسير محرر بالضفة الغربية - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم خمسة مواطنين بالضفة الغربية المحتلة، بينهم أسير محرر.

وقال شهود عيان إن دوريات وداهمت منزل المحرر أحمد نوح هريش، واعتقلته كما اعتقلت سلام سعيد صعابنة ونقلتهم إلى جهة مجهولة.

وأشار شهود العيان إلى أن جنود الاحتلال نصبوا الحاجز العسكرى لساعات وأوقفوا سيارات المواطنين ومطالبين بهوتهم كما أعلن الاحتلال اعتقال مواطن ببلدة بيتونيا قضاء رام الله واعتقال مواطنين فى بلدة بيت أمر شمال الخليل.