شركة أمريكية تحتجز «كلب» رهينة انتظارا لدفع 3 ألاف دولار - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

احتجزت شركة طيران أمريكية كلب إحدى زبائنها حتى تدفع قيمة الشحن، وبحسب صحيفة ” نيويورك بوست ” فإن امرأة من ولاية منيسوتا اتهمت شركة طيران ” دلتا أيرلاينز ” باحتجاز كلبها ” بوني ” من نوع ” جيرمان شيبارد ” ، رهينة لمدة 33 ساعة.

وقالت إن الشركة طالبتها بدفع 3 ألاف دولار حتى ينقلوا كلبها البالغ من العمر 8 أشهر من الولايات المتحدة إلى جواتيمالا حيث يعيش زوجها.

ولكن سمحت الشركة للمرأة بالسفر وحدها واحتجزت الكلب رهينة حتى يتم دفع تكاليف شحنه.

وتعد تلك أحدث حالات مشاكل شركات الطيران الأمريكية مع زبائنها سواء كانوا بشرا أو حيوانات حيث تسبب مقطع فيديو في خسارة شركة يونايتد أيرلاينز نحو مليار دولار في البورصة بعد ظهور فيديو سحل أحد الركاب على يد موظفي الشركة.

كما تتهم عائلة أمريكية شركة طيران أخرى بالتسبب في نفوق أحد أكبر الأرانب حجما في العالم بسبب طريقة شحن الأرنب غير المناسبة، كما تتهم العائلة الشركة بحرق جثة الأرنب لإخفاء أدلة وفاته.