السبسي: الشعب التونسي يعاني من خيبة أمل وعدم أمان - صحيفة صدى الالكترونية

السبسي: الشعب التونسي يعاني من خيبة أمل وعدم أمان
قال الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى أمس السبت إن حشد دعم دولى استثنائى وتجسيم الالتزامات التى تعهدت بها مختلف الأطراف الدولية العمومية والخاصة فى ندوة ” تونس 2020 ” ، سيمكن تونس من تحقيق تقدم أكبر فى تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وجاء ذلك في قمة مجموعة الدول السبع الكبرى، والتى أقيمت يومى 26 و27 مايو الحالي بمدينة تاورمينا بأيطاليا.
وأضاف ” السبسي ” أن الشعب التونسي يشرع في مطالبه وذلك لضمان حياة أفضل في مقدمتها الحق في العمل ونحن مطالبون بتقديم إجابات كافية وسريعة لشعب نفد صبره، فالشعب يعاني من خيبة الأمل وعدم الأمان.
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