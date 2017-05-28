السبسي: الشعب التونسي يعاني من خيبة أمل وعدم أمان - صحيفة صدى الالكترونية

تونس(صدى):

قال الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى أمس السبت إن حشد دعم دولى استثنائى وتجسيم الالتزامات التى تعهدت بها مختلف الأطراف الدولية العمومية والخاصة فى ندوة ” تونس 2020 ” ، سيمكن تونس من تحقيق تقدم أكبر فى تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

وجاء ذلك في قمة مجموعة الدول السبع الكبرى، والتى أقيمت يومى 26 و27 مايو الحالي بمدينة تاورمينا بأيطاليا.

وأضاف ” السبسي ” أن الشعب التونسي يشرع في مطالبه وذلك لضمان حياة أفضل في مقدمتها الحق في العمل ونحن مطالبون بتقديم إجابات كافية وسريعة لشعب نفد صبره، فالشعب يعاني من خيبة الأمل وعدم الأمان.