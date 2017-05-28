جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تختتم الدراسة الأولية للقادة الكشفيين - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

اختتمت وكالة عمادة شؤون الطلاب بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع بمحافظة وادي الدواسر أمس فعاليات الدراسة الأولية للقادة الكشفيين التي أقامتها بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرافاء، بمشاركة 20 دارساً.

وأفاد قائد الدراسة بداح عبدالرحمن آل بخيت ، أن الدارسين قدمت لهم العديد من الجلسات التدريبية النظرية والعملية المقررة من جمعية الكشافة العربية السعودية وفق سياسة تنمية القيادات .

من جانبه بين المشرف علي الأنشطة الطلابية بوكالة الجامعة الدكتور مسفر بن سعود الهرش أن هذه الدراسة تأتي ضمن خطة الوكالة للعمل على زيادة المنتمين للعمل الكشفي بها، الذين بدورهم سيقومون على قيادة عشائر الجوالة في الكليات، حيث ستعمل الوكالة على الاستمرار بتأهيل القادة المتأهلين في مختلف الدراسات التأهيلية المتقدمة.