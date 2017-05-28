الإسكان: مصنع جديد في الدمام ينتج 7 آلاف وحدة سكنية سنوياً - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

وقعت وزارة الإسكان اتفاقية لبناء مصنع في الدمام على مساحة 500 ألف متر مربع بأحدث الوسائل التقنية للبناء الحديث، بهدف ضخ مزيد من الوحدات السكنية.

وقالت الوزارة إن المصنع الجديد يجمع بين التقنيات الآلية و«الروبوتية» المتطورة وعمليات التصنيع الهندسية المبتكرة، ومن المتوقع أن ينتج 7 آلاف وحدة سكنية سنوياً بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، والتي تتراوح أسعارها بين 250 و700 ألف ريال في أقصر فترة ممكنة.

وأشارت إلى أن المصنع سيعمل على خلق حوالي 500 فرصة عمل مستدامة للمواطنين.