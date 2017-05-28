 وظائف شاغرة بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية - صحيفة صدى الالكترونية

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وظائف شاغرة بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية

وظائف شاغرة بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية
عبدالله الفهد(صدى):

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن فتح باب القبول في البرنامج الاعدادي المنتهي بالتوظيف ( أنظمة وإجراءات الأحوال المدنية ) وسيبدأ التقديم عن طريق شبكة الانترنت عبر موقع وزارة الداخلية.

وذلك اعتبارا من يوم الاحد 2/9/1438هـ وحتى يوم 6/9/1438هـ الساعة 12 ظهراً، وسيتم الإعلان لاحقا عن المقبولين مبدئيا عبر الانترنت ولن تقبل المراجعة لأي إدارة أحوال مدنية قبل الإعلان عن المقبولين مبدئياً .

وذلك وفقاً للشروط التالية :

– أن يكون ( المتقدم / ـــة ) سعودي الأصل والمنشأ والولادة وكذلك الوالدين و الزوج/ــة ويستثنى من شرط المنشأ والولادة من نشأ او ولد اثناء خدمة والده للدولة في الخارج .
– اين يكون ( المتقدم / ـــة ) حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والا يكون مطروداً من احدى الكليات او المعاهد العسكرية .
– ألا يكون المتقدم متزوجا من غير سعودية او المتقدمة متزوجة من غير سعودي مع استمرار تحقق هذا الشرط طوال مدة خدمته بالوزارة .
– أن يكون مؤهل ( المتقدم / ـــة ) من جهة معترف بها لدى وزارة التعليم .
– ان يجتاز ( المتقدم / ـــة ) المقابلة الشخصية .
– ألا يقل عمر ( المتقدم / ـــة ) عن 22 عاما ولا يزيد عن 35 عاما حسب بطاقة الهوية الوطنية .
– أن يلتزم ( المتقدم / ـــة ) بالموافقة على التعيين في مكاتب الأحوال المدنية في محافظة من محافظات المنطقة التي وقع عليها اختياره .
– توخي الدقة في ادخال البيانات وسوف يتم استبعاد كل من يسجل بيانات غير صحيحة او غير مطابقة للشروط المطلوبة.
– شهادة البكالوريوس في التخصصات ( إدارة عامة ، أنظمة او حقوق ، علوم سياسية ، علم اجتماع ، قانون ، نظم معلومات إدارية ، إدارة اعمال ، شريعة ) المطلوبة هي أساس القبول .
– سيكون اعلان ارقام المقبولين مبدئياً عن طريق الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية ولن تقبل المراجعة للأحوال المدنية قبل الإعلان عن المقبولين مبدئياً .
– لن يتم النظر في أي طلب الا من خلال التسجيل الالكتروني على رابط التسجيل والحصول على رقم طلب من خلاله .

تعليمات هامة :
– عملية التسجيل لا تعني قبول الطالب بصفة نهائية حيث يخضع طلب القبول لمعايير المفاضلة .
– ستتم المفاضلة بين المتقدمين مبدئياً على أساس المؤهل العلمي والإضافي والمقابلة الشخصية .
– يعتبر قرار لجنة القبول قراراً نهائياً ولا يحق للمتقدم/ــة الاعتراض عليه .
– مقر التدريب بمدينة الرياض في معهد الإدارة العامة القسم الرجالي للمتقدمين والقسم النسائي للمتقدمات .
– يصرف للمتدرب/ـة مكافأة مالية قدرها ( 3000 ) ريال اثناء فترة التدريب .
وعلى راغبي التقديم الدخول على الرابط التالي :

https://jobs.moi.gov.sa/wps/portal/Home/employment


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