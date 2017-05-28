خادم الحرمين يكلف بعلاج «طفل سيامي» سوداني في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعلاج طفل سيامي سوداني، بأحد مستشفيات المملكة، حسب ما أعلن سفير المملكة لدي الخرطوم علي بن حسن جعفر.

وقال «جعفر» إن الطفل «محمد المر» من مدينة الفاشر غرب السودان، سيصل إلى المملكة غدا الإثنين، وقد وجه خادم الحرمين بالتكفل في علاجه وتامين تذاكر السفر له ولوالديه.

وأكد «جعفر» في تصريحات نقلها «المركز السوداني للخدمات الصحفية»، أن إجراء عملية فصل الأطفال السياميين في المملكة، تدلل على المكانة العلمية التي وصلت إليها، كما تظهر الدور الإنساني لقيادة المملكة الحكيمة.

يذكر أن الطفل السيامي ولد ” الثلاثاء ” قبل الماضي بقسم حديثي الولادة بمستشفى الفاشر التعليمي، ملتصقا مع آخر غير مكتمل النمو من جهة البطن والصدر.