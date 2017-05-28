بالفيديو.. النعيمي يكشف عن أسرار كفاحه منذ عامه الـ12 - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشف وزير البترول والثروة المعدنية السابق المهندس علي النعيمي، عن تفاصيل رحلة كفاحه منذ طفولته في عمر 12 عاما وحتى وصوله إلى أعلى الوظائف الحكومية، مؤكدا أنه بدأ حياته في مهن بسيطة، لاكتساب بعض الريالات من أجل الإنفاق على والده ووالدته وزوجة أبيه.

وأوضح النعيمي خلال إحدى حلقات برنامج «من الصفر»، على قناة «MBC»، أنه عمل بإحدى شركات البترول في سن الـ11 عاما، وكان راتبه حينها 90 ريالا يقسمها والده إلى 20 ريالا لوالدته و 10 ريالات لزوجة أبيه و 10 ريالات له و 50 ريالا لمصاريف المنزل، موضحا أنه تعرض للفصل من العمل بعد 9 أشهر فقط، بسبب صدور أوامر حكومية بفصل من تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وأشار إلى اضطراره الذهاب إلى قاعدة أمريكية في المنطقة الشرقية آنذاك، والتقدم لطلب وظيفة، بسبب حاجة أسرته إلى المال، موضحا أنهم قبلوا توظيفه، لمهاراته في الحساب واللغة الإنجليزية والعربية، مؤكدا أن الضابط المسؤول كان يأتي بالطائرة إلى القاعدة كل أسبوع، وكان يعطيه تفاحة في كل مرة، فيذهب بها إلى البيت ويقسمها على أسرته، مشيرا إلى أنه في إحدى المرات حينما حطت الطائرة بالقاعدة ذهب إليها سريعا وقفز بداخلها، لكنه تفاجأ بعدم وجود الضابط الذي يعرفه، ووجود ضابط آخر برتبة أعلى، ليبدي الأخير غضبه من تصرفه ويطلب من المسئولين بالقاعدة فصله من العمل.