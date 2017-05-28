التجارة تحذر محال الذهب من التعامل مع الزبائن دون الهوية - صحيفة صدى الالكترونية

على العنزي(صدى):

حذرت وزارة التجارة والاستثمار، محال الذهب والمجوهرات، من التعامل مع الزبائن دون التأكد من هويتهم، مطالبة بالتحقق من الهوية عند الشراء أو البيع، من خلال طلب الهوية الوطنية أو الإقامة أو الجواز.

وأكدت الوزارة، ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات عند بداية التعامل مع العملاء، أو إجراء أي عملية بصفة مباشرة معهم، أو نيابة عنهم، والتحقق من الوثائق الرسمية للكيانات ذات الصفة الاعتبارية، التي توضح اسم المنشأة، وعنوانها، وأسماء مالكيها، والمديرين المفوضين بالتوقيع عنها، إلى جانب أهمية الالتزام بتطبيق مبدأ «اعرف عميلك»، ، وفقاً لصحيفة المدينة.