بالصور.. " سنتناريو الأوروبية " أول نسخ من لامبورجيني تصل الي لندن - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

من المنتظر أن يستضيف تاجر السيارات الفاخرة HR Owen أول نسخ لامبورجيني سنتناريو الانجليزية والتي تعتمد علي موديلات أفينتادور الفائقة من أجل الاحتفال بالعيد المئة لمولد فيورتشيو لامبورجيني. وقد صنعت لامبورجيني 40 موديل من هذه السيارة بصورة اجمالية منهم 20 نسخة كوبيه و20 نسخة مكشوفة.

والنسخة التي تصل بريطانيا نسخة كوبيه وستصل لجنوب كنسنجتون وستعرض في صالة عرض لندن في الفترة المقبلة. وتأتي هذه الأخبار بعد 5 أيام من ظهور أول نسخ السيارة في الولايات المتحدة وهي سيارة قدمت بلمسات باللون الأزرق بدلاً من اللمسات البرتقالية في النسخة الانجليزية. وتحمل السيارة محرك V12 سعة 6.5 لتر بقوة 760 حصان وعزم دوران 690 نيوتن.متر.

كما يمكن للسيارة وفق هذه المواصفات التسارع من الثبات الي 100 كمساعة في 2.8 ثانية مع سرعة قصوي تبلغ 350 كمساعة. ويبلغ سعر السيارة أقل من 2 مليون دولار وتم بالفعل شراء جميع النسخ الأربعين من السيارة.