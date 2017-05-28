بالفيديو.. مطاردة مثيرة بين رجال أمن وشباب بالكويت تنتهي بطلقات تحذيرية - صحيفة صدى الالكترونية

الكويت(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مطاردة بين دوريات أمنية ومركبة في الكويت، تطورت بترجل الشباب واعتدائهم على رجال الأمن بالضرب.

وأظهر الفيديو، الذي لم يحدد موعد أو موقع تصويره، ملاحقة دوريات أمنية لشباب لمطالبتهم بالتوقف، غير أن المطاردين ترجلوا من سيارتهم، وتوجهوا لسيارة الشرطة، واعتدوا على رجال الأمن بالضرب بالأيادي والعصي، فأطلق أحد رجال الأمن طلقات تحذيرية في الهواء، جعلتهم يتفرقون ويهربون من الموقع.