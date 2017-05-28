ترامب: جلبت مليارات الدولارات من الشرق الأوسط - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه جلب مليارات الدولارات إلى الولايات المتحدة من الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنها ستخلق المزيد من الوظائف في أمريكا.

جاء ذلك في تغريده للرئيس ترامب بعد وصوله إلى واشنطن في ختام جولة خارجية استمرت تسعة أيام إلى الشرق الأوسط وأوروبا كانت أبرز محاورها الاقتصاد ومحاربة الإرهاب وحلف شمال الأطلسي «الناتو».

ونقلت قناة «الحرة» الأمريكية عن ترامب قوله، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن زياراته جلبت مليارات الدولارات إلى الولايات المتحدة من الشرق الأوسط وأن هذا سيعني خلق المزيد من الوظائف في البلاد.

وقد سجل الاقتصاد الأمريكي نموا أسرع من المتوقع في الربع الأول من السنة المالية الحالية بنسبة 1.2 في المئة، بسبب الزيادة الكبيرة في إنفاق الشركات والمستهلكين.

وتسارع نمو الوظائف الأمريكية في أبريل وهبط معدل البطالة إلى أدنى مستوى منذ 10 أعوام ليصل إلى 4.4 في المئة.