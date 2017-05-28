مدير أعمال سميرة سعيد : فكرة الأعتزال تراود الفنانة منذ فترة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قال أنيس بن سعيد، شقيق ومدير أعمال المطربة سميرة سعيد، في تصريحات إعلامية ، أنّ فكرة اعتزال سميرة تراودها منذ فترة، إلا أن حديثها اليوم عن الاعتزال وارد لكنها لم تحدد موعداً بعد للاعتزال الذي يبقى قراراً قد تتخذه في الوقت الذي تراه مناسباً.

ولم يستبعد أنيس، حضور سميرة إلى المغرب مع حلول أيام عيد الفطر لزيارة الأهل والأحباب، الذين اعتادت زيارتهم في مناسبات مختلفة.

يذكر أنّ المطربة سميرة سعيد كانت قد انتقلت إلى القاهرة عام 1978 وتعاونت مع كبار الملحنين، مثل محمد الموجي، محمد سلطان، بليغ حمدي، وآخرين واستطاعت أن تصبح نجمة في عالم الغناء العربي في زمن قياسي، وتحافظ على تألقها على مدى يزيد من 35 عاماً.