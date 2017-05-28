«سار» تعلن موعد بدء رحلات خط الشمال إلى القريات وحائل - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، أمس السبت، عن تحديدها شهر ديسمبر المقبل لبدء رحلات المحطة النهائية في خط الشمال للوصول إلى القريات، موضحة أنها ستبدأ الرحلات إلى حائل بنهاية الربع الثالث من عام 2017.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور بشار المالك «أن الدراسات تتوقع طلبا كبيرا على نقطة الوصول في القريات»، مشيرا إلأى أن حجز التذاكر بأرقام الهوية الخليجية وجوازات السفر، موضحا أن البدء بالأسعار الرسمية، خفض الطلب بعدما كانت الأسعار الترويجية 40 ثم 60 ريالاً، غير أنه لم يعتبر السعر وحده هو المسؤول، حيث أعيدت جدولة الرحلات كما أتت التسعيرة الجديدة متزامنة مع فترة الامتحانات، بحسب صحيفة مكة.