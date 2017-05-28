بالفيديو.. أم تهين ابنها الملاكم داخل الحلبة لخسارته في المسابقة - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

تداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو ، يرصد تعرض ملاكم MMA، لإهانة شديدة داخل الحلبة عندما ضربته والدته وصفعته على وجهه.

تظهر اللقطات اللاعب فيكتور كيشيجن وهو يتعرض للضرب المبرح من منافسه في مسابقة فنون القتال المختلطة في يكاترينبورج الروسية، بينما والدته الغاضبة تصرخ خارج الحلبة وتتحرك ذهابا وإيابا في محاولة لتشجيعه.

لكن ما أن أعلن الحكم فوز خصمه، انفجرت الأم غاضبة وظلت تصرخ في وجهه داخل الحلبة قبل أن تصفعه رغم أن الدماء تغطي وجهه