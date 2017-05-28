فيديو أقوى السقطات المحرجة لأصحابها يُحقق مليون مشاهدة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

حققت مجموعة من السقطات المحرجة لأصحابها مليون و300 ألف مشاهدة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” .

وأظهر مقطع الفيديو لحظة سقوط رجل داخل حمام السباحة ووقوع لوح خشبي عليه، فيما تسبب آخر بدين في سقوط اثنين من أصدقائه بعد قفزه على طاولة يقفان أعلاها مما تسبب في تحطمها أرضًا، وسقط طفل أمام أعين والديه في المياه من أعلى جسر خشبي.

وكان أكثرهم إحراجًا لحظة سقوط عامل مما تسبب في تدافع عدد من زجاجات البيبسي وانفجارها أرضًا.