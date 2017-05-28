إطلاق هاشتاق «#جنودنا_البواسل_شهركم_مبارك» تقديرا لجهود وتضحيات المرابطين على الحدود - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أطلق مغردون هاشتاق «#جنودنا_البواسل_شهركم_مبارك»، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس السبت، بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان المبارك، تقديرا لجهود وتضحيات جنودنا المرابطين على الحدود في الذود عن الدين والوطن.

وتفاعل المغردون مع الهاشتاق، بالدعاء إلى الجنود المرابطين لرفع معنوياتهم، حيث غرد أحد المواطنين على صورة للجنود المرابطين أثناء إفطارهم، بقوله: «صائمون صامدون مرابطون مدافعون على ثغور الإسلام عن الدين والوطن لا تنسوهم من دعائكم»، وقال آخر: «اللهم انصرهم بنصرك، واحفظهم بعينك التي لا تنام، وارحم شهاداءنا منهم وارزقهم الجنة»، وقال آخر: «إنهم رجال في سبيل الله سبحانه يتسابقون بتقديم أرواحهم للذود عن قبلة المسلمين لكم منا خالص الدعاء والمحبة والوفاء».