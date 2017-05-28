قطاع الاستقدام يكشف سبب ارتفاع تكاليف العمالة المنزلية في رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشف المتخصص في قطاع الاستقدام منصور الجابري، أمس السبت، عن زيادة أسعار تذاكر الطيران للعمالة المنزلية بنسبة 100%، بسبب ارتفاع الضغط على الرحلات القادمة للمملكة في شهر رمضان مما سبب في ارتفاع التكاليف على مكاتب الاستقدام وعلى العملاء.

وأكد، أنه مع قرب شهر رمضان المبارك يلاحظ ندرة في وجود الخادمات، لذلك تلجأ بعض الأسر للاستعانة بالخادمات عن طريق التأجير، مشيرا إلى أن زيادة الإقبال على العمالة المنزلية عن طريق التأجير يرتفع خلال شهر رمضان بنسبة 30% عن المستويات العادية قبل شهر رمضان، وفقا لصحيفة الرياض.